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Дизайнер купила Косторной книгу «Как управлять рабами» после скандала

Дизайнер Куклычева купила для фигуристки Косторной книгу «Как управлять рабами»

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Александр Вильф/РИА Новости

Дизайнер Алена Куклычева купила для российской фигуристки, чемпионки Европы Алены Косторной книгу «Как управлять рабами». Соответствующий пост с фотографией книги она опубликовала в своих социальных сетях.

«Купила для Алены Косторной. Завтра передам», — подписала фото дизайнер.

Эта книга, основываясь на аутентичных источниках, рассказывает об аспектах римского рабовладения, о том, как работать с людьми.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту она прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы. Позднее Куклычева рассказала, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за пошив костюмов, но спортсменка ответила ей, что ничего не должна.

Косторная, которая завоевала титул чемпионки Европы в 2020 году, перешла из одиночного катание в парное, она проводит первый сезон вместе со своим мужем Георгием Куницей. На прошедшем чемпионате России в Челябинске фигуристы заняли девятое место в турнире спортивных пар.

Ранее Куклычева заявила, что подаст в суд на Косторную.

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