Самая сексуальная болельщица ЧМ-2018 опубликовала фото в топе и короткой юбке

Болельщица сборной Хорватии, модель Иванна Кнолл поделилась в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На снимке Кнолл позирует в белом топе и короткой юбке.

Кнолл получила известность после того, как в социальных сетях завирусились ее фотографии, где она присутствовала на матчах национальной сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Благодаря снимкам модель набрала в Instagram более 3 млн подписчиков и получила приглашение для участия в коммерческих съемках.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 выиграла бронзовые медали, повторив успех мирового первенства 1998 года. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, хорваты дошли до финального матча, в котором проиграли национальной команде Франции со счетом 2:4. Этот результат является лучшим для хорватской сборной.

На чемпионатах Европы Хорватия никогда не выходила в 1/2 финала. В 1996 и 2008 годах хорваты выходили в четвертьфинал европейского чемпионата.

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