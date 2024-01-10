Тренер вратарей «Каролины»: стараемся отучать Кочеткова от того, чему его научили в России

Тренер вратарей клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Пол Шонфельдер заявил, что вратаря команды Петра Кочеткова научили в России бросать клюшку, чтобы сделать сейв, передает The News&Observer.

«В России тебя учат бросать клюшку, когда тебе приходится делать сейв отчаяния. Мне кажется, иногда, когда он делает это, он не осознает этого. Мы стараемся немного отучать его от бросания клюшки», — сказал Шонфельдер.

Кочетков выступает за «Каролину» с 2022 года. До этого он играл за «Сочи», петербургский СКА, подмосковный «Витязь» и нижегородское «Торпедо».

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» располагается на пятом месте в Восточной конференции, набрав 49 очков. На первой строчке идет «Бостон», имея в активе 56 баллов, второе место занимает «Рейнджерс», набрав 54 очка. Замыкает тройку сильнейших «Флорида», уступая «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Каролина» сыграет на своей площадке против »Анахайма». Встреча начнется 12 января в 3:00 по московскому времени.

Ранее Кочеткова заменили после трех пропущенных шайб за пять минут в матче НХЛ.