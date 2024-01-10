Адвокат Павла Мамаева отреагировала на слухи о дебоше футболиста в самолете

Бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» Павел Мамаев не устраивал дебош в самолете из-за отказа принести ему детскую коляску, ситуация представляла собой «обычный бытовой вопрос». Об этом в беседе с kp.ru рассказала его адвокат Евгения Векина.

«По правилам перевозки пассажиров коляска сдается в ручную кладь. Произошла аварийная остановка самолета. Соответственно, надо выйти из самолета и доставить ребенка в аэропорт. Для этого попросили достать коляску. Возникла задержка. Потом коляску принесли, извинились. Никакого дебоша не было, обычный бытовой вопрос», — подчеркнула она.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал. Сам спортсмен это опроверг.

Ранее сообщалось, что Мамаев может оказаться за решеткой после дебоша в самолете.