Мамаеву может грозить уголовная ответственность за дебош в самолете

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» Павел Мамаев может оказаться за решеткой, если его вина в деле о дебоше в самолете, произошедшем 10 января, будет доказана следствием.

«К Мамаеву может быть применен пункт В статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — это хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу на борту воздушного судна. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы либо лишение работы на срок до пяти лет. В зависимости от обстоятельств произошедшего возможны три пути развития событий. Это будет зависеть от результатов проверки, которую сейчас проводят уполномоченные сотрудники», — заявил Калинов.

Как утверждает Telegram-канал Mash, экс-футболист «взбесился» из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из «Внуково» утром 10 января. После завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев может оказаться за решеткой после дебоша в самолете.