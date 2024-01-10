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Мамаев может оказаться за решеткой после дебоша в самолете

Адвокат Калинов заявил, что Мамаеву может грозить административный арест

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РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» Павел Мамаев может оказаться за решеткой, если его вина в деле о дебоше в самолете, произошедшем 10 января, будет доказана следствием.

«Вариантов, по которым будет грозить ответственность Мамаеву, существует несколько. Первый — статья 20.1 КоАП. Это мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также к нему можно приметь часть 6 статьи 11.17 КоАП — невыполнение лицом, находящемся в самолете, требований командира воздушного судна. Если к нему будет подобная ответственность приведена, то наказание составит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», — заявил Калинов.

Как утверждает Telegram-канал Mash, экс-футболист «взбесился» из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из «Внуково» утром 10 января. После завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Ранее Павел Мамаев отреагировал на слухи о дебоше на борту самолета.

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