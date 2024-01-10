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Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин вернется к тренировкам

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Kyle Ross/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о травме, полученной российским нападающим команды Александром Овечкиным. Его слова передает The Hockey News.

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — сказал Карбери.

Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

12 января «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом».

Ранее сообщалось, что Кучеров прервал свою результативную серию в НХЛ.

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