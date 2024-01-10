Российская спортсменка назвала возможное участие в Олимпиаде болью в сердце

Российская гольфистка Наталия Гусева заявила в интервью РИА Новости, что сделает все возможное для участия в летних Олимпийских играх — 2024.

«Сделаю все возможное для участия. Все равно огорчает тот факт, что нам придется играть под нейтральным флагом, не будет гимна. Есть боль в сердце», – заявила спортсменка.

В декабре прошлого года Гусева стала первой представительницей России, которая получила постоянное членство в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Гусева заявила, что ей предоставили охрану в США.