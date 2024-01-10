Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская спортсменка назвала возможное участие в Олимпиаде болью в сердце

Гольфистка Гусева сделает все возможное для участия в Олимпиаде-2024 в Париже

close
100%
gusevatata03/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гольфистка Наталия Гусева заявила в интервью РИА Новости, что сделает все возможное для участия в летних Олимпийских играх — 2024.

«Сделаю все возможное для участия. Все равно огорчает тот факт, что нам придется играть под нейтральным флагом, не будет гимна. Есть боль в сердце», – заявила спортсменка.

В декабре прошлого года Гусева стала первой представительницей России, которая получила постоянное членство в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Играх в нейтральном статусе.

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Гусева заявила, что ей предоставили охрану в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами