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Тедеско назвал имена игроков «Спартака», способных заиграть в Европе

Тренер Тедеско выделил пятерых игроков «Спартака», способных заиграть в Европе

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Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», кто из его состава красно-белых мог бы заиграть в Европе.

«Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие», — заявил специалист.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

В феврале 2023 года немецкий тренер возглавил сборную Бельгии. Вместе с командой он вышел в финальную стадию чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии. Бельгийцы сыграют в группе Е с национальными командами Словакии, Румынии и одной из победительниц стыковых матчей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере.

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