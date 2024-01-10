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Названы три лучших футболиста первой части сезона РПЛ

Экс-президент «Торпедо» Тукманов назвал двух вратарей и защитника лучшими в РПЛ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выделил лучших игроков первой части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Назвал бы кого-то из голкиперов. Сафонова или Акинфеева. Почему вратарь? Обычно, нападающих выделяют, но вратари очень много вносят в положительное достижение результата.

В «Ростове» нравится центральный защитник Осипенко. Но выделить кого-то выше на голову не могу. Не скажу, чтобы кто-то выделялся. Два вратаря и Осипенко», — заявил Тукманов.

После первой части сезона РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. Вратарь «быков» Матвей Сафонов провел 18 матчей и пропустил 12 мячей.

ЦСКА набрал 28 баллов и занимает седьмое место. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев сыграл в 15 играх, в которых пропустил 20 мячей.

«Ростов» заработал 21 очко и расположился на 11-й строчке. Защитник донского клуба Максим Осипенко провел 12 матчей и забил шесть мячей.

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