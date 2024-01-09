Третьяк назвал Путина капитаном большой хоккейной семьи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после выставочного матча на Красной площади между детскими командами ЦСКА и «Красная машина — Юниор» заявил, что Владимир Путин является капитаном самой большой хоккейной семьи. Его слова приводит пресс-служба ФХР.

«Символично, что выставочный матч детских команд прошел на Красной площади, у стен Кремля. Ведь хоккей является национальной гордостью нашей страны, и все знают, сколько внимания уделяет его развитию высшее руководство страны. Наш президент Владимир Владимирович Путин — капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его поддержка бесценна», — заявил Третьяк.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Владимир Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту.