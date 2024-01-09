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Бывшая звезда «ПСЖ» помещен в психиатрическую больницу

Marca: экс-футболист «ПСЖ» Лавесси испытывает проблемы с психикой

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Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков. Об этом сообщает Marca со ссылкой на аргентинских журналистов.

Журналист Эстефи Берарди сообщил, что в последнее время Лавесси стал слышать голоса. Также у экс-футболиста появилась навязчивая идея об угрозе собственной безопасности. Лавесси пытался нанести себе травму ножницами, но его брат вмешался и попытался успокоить футболиста, в результате чего игрок сломал ключицу.

Еще один журналист Луис Вентура утверждает, что Лавесси употреблял наркотики, в результате чего был госпитализирован в центр психического здоровья. На здоровье игрока мог повлиять судебный процесс с бывшей возлюбленной.

В декабре 38-летнего спортсмена госпитализировали с переломом ключицы. Также отмечалось, что он получил ножевое ранение в область живота. Предполагалось, что аргентинец мог получить травмы в результате семейной ссоры. Родственники футболиста опровергают версию о ножевом ранении, отмечая, что он получил травму дома в результате бытового инцидента — менял лампочку и упал с лестницы.

Лавесси выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. За это время он провел за команду более 100 матчей. В составе парижан он трижды выиграл чемпионат Франции, столько же раз — Суперкубок страны, дважды — Кубок лиги и один раз Кубок Франции.

Также нападающий известен по выступлениям за итальянские «Дженоа» и «Наполи». Свою карьеру форвард завершил в 2019 году в китайском клубе «Хэбэй Чайна Форчун». На счету Лавесси более 50 матчей за сборную Аргентины.

Ранее чемпионов Италии закрыли в отеле после разгрома в Серии А.

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