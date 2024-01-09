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Футболист пообещал больше не давать интервью украинским СМИ

Игрок «Динамо» Цитаишвили заявил, что больше не даст интервью украинским СМИ

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ФК «Динамо Киев»

Футболист киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за батумское «Динамо», зарекся давать интервью украинским средствам массовой информации. Его слова приводит «Украинский футбол».

«Больше не дам интервью украинским СМИ. Я ответил на ваш звонок из уважения, потому что меня так воспитали», — сказал спортсмен.

Недавно 23-летний Цитаишвили в интервью NV заявил, что в свое время сделал украинский паспорт для того, чтобы облегчить себе попадание в первую команду киевского «Динамо». Полузащитник добавил, что ему приходилось играть за юношеские и молодежные команды Украины, хотя сам он всегда хотел представлять Грузию.

Всего в текущем сезоне Цитаишвили провел за «Динамо» из Батуми два матча в квалификации Лиги конференций и две игры в Кубке Грузии, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

С 2021 года Георгий выступает за сборную Грузии. В 14 матчах за национальную команду он забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее в США из-за Месси перенесли матч на другой стадион.

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