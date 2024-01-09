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Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере

Тренер Тедеско назвал период работы в «Спартаке» фантастическим временем

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что период работы в российском клубе был для него одним из лучших в карьере.

«У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры», — заявил специалист.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

В феврале 2023 года Тедеско возглавил сборную Бельгии. Вместе с командой он вышел в финальную стадию чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии. Бельгийцы сыграют в группе Е с национальными командами Словакии, Румынии и одной из победительниц стыковых матчей.

Ранее Тедеско опроверг слова об отстранении «Спартака» от участия в Лиге Европы.

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