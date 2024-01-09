Тедеско не поддерживал отстранение «Спартака» от Лиги Европы

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг слова о том, что поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить московский «Спартак» от участия в Лиге Европы.

«Ваш футбол находитcя в cложной cитуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Cпартака»! Важно cамим cлышать то, что я cказал по этому поводу на преcc-конференции. Так вот, я вcегда говорил лишь, что cам ничего не решаю — это решает УЕФА», — заявил специалист.

В марте 2022 года, будучи тренером клуба «РБ Лейпциг», немецкий специалист якобы поддержал отстранение «Спартака» от участия в международных соревнованиях в преддверии очной встречи в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова о поддержке решения УЕФА были опубликованы на портале RB Live.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

В феврале этого года Тедеско возглавил сборную Бельгии. Вместе с командой он вышел в финальную стадию чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии.

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