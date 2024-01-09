Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов».

Шайбы в составе победителей забросили Рикард Ракелль, Эрик Карлссон, Чад Руведел, а также российский нападающий Евгений Малкин, который также записал на свой счет результативную передачу. Этот пас помог Ракеллю оформить самый быстрый гол «Питтсбурга» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Единственную шайбу «Филадельфии» забросил Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Егора Замулы.

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

«Питтсбург» выиграл два матча из последних трех, а предыдущую игру «пингвины» проиграли. «Филадельфия» потерпела поражение после победы в предыдущей игре, у команды пять поражений в шести последних матчах.

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