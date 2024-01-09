В Госдуме объяснили, зачем украинские футболисты написали письмо главе Франции из-за России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова объяснила, зачем украинские футболисты написали письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго с требованием не допускать российских атлетов на Олимпийские игры — 2024. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«С МОК Украине бессмысленно разговаривать. Видимо, они уже пытались, писали письма и т.п. Поэтому единственный оставшийся для них путь – это воздействовать на президента Франции. И он действительно может своим распоряжением запретить спортсменам даже при наличии олимпийской аккредитации участвовать в Играх», — заявила Журова.

Письмо подписали такие игроки, как Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и другие. В своем послании футболисты возмутились тем, что российские атлеты, уже получившие лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, поддерживают СВО.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее украинский футбольный клуб призвал МОК не позориться и не допускать россиян на ОИ.