Скончался легендарный немецкий футболист Беккенбауэр

В возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает Sky. Бывший защитник сборной Германии скончался 7 января.

Беккенбауэр с 1964 по 1977 год защищал цвета мюнхенской «Баварии». В составе команды он шесть раз стал чемпионом страны, четыре раза выигрывал Кубок Германии, трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов).

Затем три года защитник играл в США за »Нью-Йорк Космос». Там он трижды выиграл чемпионат.

В 1980 году Беккенбауэр вернулся в Германию, где стал защищать цвета «Гамбурга». В сезоне-1981/82 команда выиграла чемпионат страны. Свою карьеру он завершил в «Нью-Йорк Космос» в 1983 году.

На счету Беккенбауэру более 100 матчей в составе сборной Германии. В ее составе он выиграл бронзу, серебро и золото чемпионатов мира. В 1972 году защитник стал чемпионом Европы.

Беккенбауэр считается одним из лучших защитников XX века. За время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе.

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