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Игрок «Динамо» назвал имя хоккеиста, от броска которого ему было больнее всего

Игрок «Динамо» Готовец: от Нестерова было больно и неприятно шайбой получить

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Хоккейный клуб «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец заявил, что обладает хорошей защитой, выходя на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«От броска какого хоккеиста мне было больнее всего? Всегда, когда кто-то с замаха в большинстве бросает, жмуришься и блокируешь бросок. Но чтобы прям было больно, не припомню, у меня защита хорошая. От Нестерова из ЦСКА было больно и неприятно шайбой получить, но там она попала в незащищенное место», — сказал Готовец.

Готовец в текущем сезоне КХЛ провел 36 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

7 января «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 (ОТ). Заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (дубль), Седрик Пакетт, Павел Порядин и Николай Голдобин.

В декабре 2023 года красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 8:7 в овертайме. Тогда команды установили рекорд результативности в КХЛ.

После 47 проведенных матчей лидером Западной конференции является ярославский «Локомотив». У подопечных Игоря Никитина 68 набранных очков. «Спартак» — второй (67 очков), «Динамо» — третье (66 очков).

Ранее хоккеист «Динамо» объяснил, как удалось обыграть «Спартак».

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