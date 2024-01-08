Хоккеист «Динамо» объяснил, как удалось обыграть «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл считает, что его команде удалось надежнее сыграть в обороне в последнем матче против «Спартака». Его слова передает Legalbet.

«Этот матч можно назвать матчем спецбригад. У обоих команд хорошая атака и хорошая реализация большинства. Если вспоминать прошлый матч, то там мы очень плохо играли в обороне, сегодня мы сыграли надежнее, и наш вратарь совершил много спасений. При игре в равных составах команды старались больше от обороны играть», — сказал Менелл.

7 января «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 (ОТ). Заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (дубль), Седрик Пакетт, Павел Порядин и Николай Голдобин.

В декабре 2023 года красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 8:7 в овертайме. Тогда команды установили рекорд результативности в КХЛ.

После 47 проведенных матчей лидером Западной конференции является ярославский «Локомотив». У подопечных Игоря Никитина 68 набранных очков. «Спартак» — второй (67 очков), «Динамо» — третье (66 очков).

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