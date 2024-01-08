Овечкин набрал очки в пятом матче подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Лос-Анджелес Кингз» и одержал победу со счетом 4:3.

Во втором периоде хозяева открыли счет благодаря заброшенной шайбе Ника Дауда, а затем дважды пропустили в течение шести минут (Адриан Кемпе и Кевин Фиала). Еще до перерыва «Вашингтон» смог отыграться. Заброшенной шайбой отметился Дилан Строум, в качестве одного из ассистентов ему выступил капитан команды Александр Овечкин.

В заключительном периоде Фиала оформил дубль, а затем хозяева отыгрались и снова вышли вперед (Николя Обе-Кюбель и Джон Карлсон).

Для Овечкина это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.