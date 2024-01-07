Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста ЦСКА Павла Мамаева, в своих социальных сетях поделилась фотографией в кровати. Девушка позирует с патчами на веках.

Алана Мамаева получила известность после развода с Павлом Мамаевым. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. У Аланы есть сын от предыдущего брака с борцом Александром Липовым.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два cезона выcтупал за «Роcтов». Он приcоединилcя к клубу поcле оcвобождения из колонии. C октября 2018-го он был вне профеccионального футбола, так как cтал фигурантом уголовного дела.

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