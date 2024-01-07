«Динамо» в овертайме победило «Спартак» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 (ОТ).

На четвертой минуте матча счет открыл Эрик О'Делл, который реализовал численное большинство. Во втором периоде канадский нападающий увеличил преимущество своей команды, оформив дубль при игре 4 на 3.

В начале заключительной двадцатиминутки Павел Порядин сумел отыграть одну шайбу. Николай Голдобин за четыре минуты до финального свистка счет сравнял.

В овертайме победную шайбу забросил Седрик Пакетт.

В декабре 2023 года красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 8:7 в овертайме. Тогда команды установили рекорд результативности в КХЛ. Впервые в истории лиги соперники забросили друг другу по семь и более шайб за матч.

После 47 проведенных матчей лидером Западной конференции является ярославский «Локомотив». У подопечных Игоря Никитина 68 набранных очков. «Спартак» — второй (67 очков), «Динамо» — третье (66 очков).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее стали известны лучшие игроки КХЛ в декабре.