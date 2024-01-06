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Рублев вышел в финал турнира в Гонгконге

Теннисист Рублев вышел в финал ATP 250 в Гонгконге, обыграв Шана Цзюньчэня

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Гонгконге, обыграв представителя Китая Шана Цзюньчэня.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась в пользу 5-й ракетки мира со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

В финале Рублев сыграет против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Рублев, как и все российские теннисисты, выступает на международных турнирах в нейтральном статусе. 24 декабря он вместе с Даниилом Медведевым, Миррой Андреевой и американкой Софьей Кенин стал победителем турнира World Tennis League в Абу‑Даби.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Теннисист Даниил Медведев стал отцом в октябре 2022 года. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. В 2023 году Медведев сообщил, что крестной его дочери стал Рублев.

Ранее Рублев пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева.

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