Дизайнер Куклычева подаст в суд на Косторную

Дизайнер Алена Куклычева заявила, что подаст в суд на фигуристку Алену Косторную и блогера Елену Родину, передает «Матч ТВ».

«После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает все в коннекте с Косторной», — сказала Куклычева.

Также Куклычева отметила, что последней каплей стали фотографии с закрытого канала блогера, на которых она ее оскорбляла.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту она прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы.

Позднее Куклычева рассказала, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за пошив костюмов, но спортсменка ответила ей, что ничего не должна.

Ранее Косторная отреагировала на пост Куклычевой про костюмы и надпись «крыса».