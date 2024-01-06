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Умер легендарный бразильский тренер Марио Загалло

ESPN: на 93-м году жизни умер двукратный чемпион мира и тренер Марио Загалло

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Hanns-Peter Lochmann/Global Look Press

Легендарный бразильский тренер Марио Загалло умер на 93-м году жизни, передает ESPN.

«Выражаем солидарность членам его семьи и болельщикам в этот скорбный час», — сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

В 1970 году Загалло привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. В 1998 году бразильцы под его руководством выиграли серебро мундиаля, уступив в решающем матче сборной Франции (0:3).

Тренерскую карьеру Загалло начал в 1966 году в «Ботафого». В 1968 году он привел «Ботафого» к победе в чемпионате Бразилии. Почти всю тренерскую карьеру он провел в Бразилии. В его активе есть работа в сборных Кувейта (1976-1978), Саудовской Аравии (1981-1984) и ОАЭ (1989-1990). Последним местом работы Загалло в качестве тренера был «Фламенго», из которого он ушел в 2001 году. После этого он работал смотрителем и координатором в национальной команде Бразилии.

Загалло стал первым человеком, который выигрывал чемпионат мира в качестве игрока и тренера.

Ранее экс-защитник московского «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет.

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