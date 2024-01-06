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Российский хоккеист забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский хоккеист «Каролины» Пономарев забросил дебютную шайбу в НХЛ

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James Guillory/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист «Каролины» Василий Пономарев в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Пономарев забросил шайбу на последней минуте встречи, сделав счет 6:2 в пользу своей команды.

«Семь лет назад моей первой игрой, которую я увидел в реальной жизни, была игра «Вашингтон» против «Питтсбурга». Сейчас я понимаю, как нужно мечтать о великом, чтобы через семь или, может быть, через десять лет оказаться в этом турнире», — передает слова Пономарева сайт НХЛ.

«Каролина» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 48 очков. «Вашингтон» располагается на 11-й строчке, имея в активе 42 балла.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом». Встреча состоится 7 января. Команды выйдут на лед в 23:00 по московскому времени.

«Каролина» 7 января встретится с «Сент-Луисом». Матч состоится 7 января. Стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 по московскому времени.

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