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Овечкин не отметился заброшенными шайбами в матче с «Каролиной»

Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

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Kyle Ross/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил «Каролине».

Встреча завершилась со счетом 2:6.

В составе победителей точными бросками отметились Сет Джарвис, Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Василий Пономарев и Брент Бернс, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Ник Дауд и Дилан Строум. Александр Овечкин отметился голевой передачей.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелесом». Встреча состоится 7 января. Команды выйдут на лед в 23.00 по московскому времени.

«Каролина» 7 января встретится с «Сент-Луисом». Матч состоится 7 января. Стартовое вбрасывание запланировано на 4.00 по московскому времени.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

5 января стало известно, что Овечкин не попал в число участников матча звезд НХЛ.

Ранее Владислав Третьяк рассказал, стоит ли Овечкину идти в политику.

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