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В «Оренбурге» объяснили слова о новичке клуба, которого обвиняют в насилии

В «Оренбурге» призвали не ставить крест на потенциальном новичке клуба Томпсоне

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Футбольный Клуб «Оренбург»/YouTube

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев объяснил в комментарии «Матч ТВ» свои слова касаемо потенциального новичка команды чилийца Хорди Томпсона, выступающего за «Коло‑Коло».

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки. Брать, и, условно, втаптывать футболиста, нет смысла. А не то, что он бьет, и это нормально. Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно», — заявил Андреев.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство «Коло-Коло» отпустило Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.

Андреев в комментарии Sport24 заявил, что в «Оренбурге» не переживают за репутацию клуба из-за Томпсона. «О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил», — сказал Андреев.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Вторая часть РПЛ стартует в марте 2024 года.

Ранее Губерниев назвал глупым высказывание Андреева.

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