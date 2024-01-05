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Олимпийская чемпионка выделила лучших российских фигуристов 2023 года

Бестемьянова назвала Савосина открытием в мужском фигурном катании в 2023 году

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала самые приятные неожиданности в российском фигурном катании за 2023 год. Своим мнением она поделилась с Legalbet.

Бестемьянова заявила, что в парном катании ее приятно удивили программы Мишиной и Галлямова, а в танцах на льду здорово выступили Степанов и Букина.

В мужском разряде она выделила катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Также ей понравилась короткая и произвольная программы Петра Гуменника.

«Мальчики в этом году в целом прибавили в своем мастерстве, это очень заметно. А вообще открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился», — заявила экс-фигуристка.

Говоря о женском катании, Бестемьянова заявила, что в нем россыпь талантов и открытий международного масштаба. По ее мнению, семь спортсменок показывали невероятный уровень в этом сезоне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов.

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