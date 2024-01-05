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Экс-арбитр ФИФА заявил, что судейство в РПЛ находится на уровне топ-5 лиг Европы

Экс-арбитр ФИФА Николаев заявил, что в России достаточно квалифицированных судей

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Global Look Press

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев в комментарии Legalbet высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Европе.

«Мы видим, что сейчас арбитры ошибаются во всех европейских лигах, да и ошибки эти довольно резонансные. Часто они связаны с взаимодействием с видеоарбитрами. Я бы не стал сравнивать судейство в России и других странах.

Можно ли сказать, что уровень судейства в России находится на одном уровне с Англией и другими европейскими странами? Думаю, в топ-5 европейских лиг и у нас плюс-минус квалифицированное, хорошее, примерно равное судейство. У нас достаточно квалифицированных арбитров. Естественно, без ошибок не бывает», — заявил Николаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее экс-капитан сборной России заявил, что футбол в стране деградирует с 2013 года.

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