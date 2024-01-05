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Осужденный за убийство легкоатлет вышел на свободу по УДО

Осужденный за убийство легкоатлет-паралимпиец Писториус освобожден по УДО

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Global Look Press

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки, вышел на свободу. Об этом сообщает Associated Press.

Южноафриканский бегун-ампутант был выпущен из-под стражи по условно-досрочному освобождению. После этого Писториус будет жить в доме своего дяди в пригороде Претории.

Южноафриканские СМИ не сообщают подробности условий выхода Писториуса на волю. Известно, что он будет находиться под надзором сотрудников по условно-досрочному освобождению, не сможет без разрешения покинуть провинцию Гаутенг, в которой расположена Претория — родной город легкоатлета. Также ему будет необходимо пройти курсы по управлению гневом.

В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус убил свою девушку. Спортсмен сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, за которой находилась его подруга. Позднее бегун заявил, что принял ее за грабителя.

Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Спустя год его досрочно выпустили и заключили под домашний арест. В ноябре 2017 года после ряда протестов прокуратуры спортсмена приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения за умышленное убийство.

В ноябре 2023 года он обратился в конституционный суд с просьбой рассмотреть его УДО. Суд удовлетворил запрос атлета.

Ранее бразильский форвард испугался переходить в «Зенит» из-за СВО.

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