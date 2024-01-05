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Слуцкая заявила, что главное разочарование года связано с Туктамышевой

Слуцкая: больше всего расстроило решение Туктамышевой приостановить карьеру

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Агентство городских новостей «Москва»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру стало для нее самым негативным моментом в прошлом года. Своим мнением она поделилась ТАСС.

«Периодически слежу за нашими соревнованиями. Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль. Из хорошего могу отметить большое количество молодежи, которая уже сейчас показывает хороший уровень», — заявила Слуцкая.

22 октября 2023 года Туктамышева объявила о решении сделать паузу в карьере.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее фигуристка Косторная ответила на обвинения в неоплате костюмов.

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