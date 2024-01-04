Названа большая проблема «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «Спорт-Экспрессу» оценил новость о переходе в петербургский клуб 17-летнего форварда Педро из «Коринтианса».

«Надо, чтобы играли молодые русские. Это большая проблема «Зенита». Я не понимаю, зачем им академия. Честно. Потому что футболисты из академии все равно не получают место в основе. Лучше, чтобы шанс получил русский 17-летний игрок», — заявил чешский специалист.

Стороны достигли договоренности еще прошлым летом, но отложили переход до совершеннолетия игрока. 12 января Педро присоединится к российской команде и пройдет медицинские тесты.

5 февраля бразильцу исполнится 18 лет. Он является воспитанником «Коринтианса». В составе клуба нападающий провел 21 матч и забил один мяч. В начале 2023 года он участвовал в чемпионате Южной Америки (U-20) в возрасте 16 лет. Там он забил два мяча и помог сборной выиграть турнир.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак».

Ранее Ловчев назвал главное разочарование 2023 года.