Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев заявил, что мечтает о совместном комментарии с Бузовой

Губерниев: мой тандем с Бузовой — комментарий мечты

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия»

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что американский рэпер Snoop Dogg будет комментировать летнюю Олимпиада 2024 года на телеканале NBC, передает «Чемпионат».

«Идеальный комментарий мечты — это мой тандем с Ольгой Бузовой. После этого, думаю, Snoop Dogg никогда не сможет комментировать Олимпиаду», — сказал Губерниев.

Во время чемпионата Европы — 2020 по футболу произошел конфликт между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев ответил обвиняющим его в скандальности хейтерам.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами