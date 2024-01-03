Губерниев заявил, что мечтает о совместном комментарии с Бузовой

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что американский рэпер Snoop Dogg будет комментировать летнюю Олимпиада 2024 года на телеканале NBC, передает «Чемпионат».

«Идеальный комментарий мечты — это мой тандем с Ольгой Бузовой. После этого, думаю, Snoop Dogg никогда не сможет комментировать Олимпиаду», — сказал Губерниев.

Во время чемпионата Европы — 2020 по футболу произошел конфликт между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев ответил обвиняющим его в скандальности хейтерам.