В «Торонто» объяснили выставление Самсонова на драфт отказов

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг прокомментировал выставление российского вратаря Илью Самсонова на драфт отказов, отметив, что это не является наказанием для голкипера, передает Sportsnet.ca.

«Мы пытаемся использовать все возможные ресурсы, чтобы помочь ему вернуться туда, где он способен быть. Это был небольшой шок для него. Но это не наказание», — сказал Треливинг.

В текущем сезоне НХЛ Самсонов провел 15 матчей, в которых одержал семь побед. В среднем за матч он пропускает 3,94 гола и имеет статистику отраженных бросков 86,2%.

После 35 матчей в регулярном сезоне «Торонто» имеет в активе 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче клуб сыграет на выезде против «Анахайма». Матч пройдет 4 января и начнется в 5:00 мск.

Первое место в Восточной конференции занимает «Бостон», имея в активе 52 очка.

Ранее агент Алексей Дементьев отреагировал на отправку голкипера «Торонто» Самсонова на драфт отказов.