Российская фигуристка выложила фото в красном платье, обнажив ноги

Российская фигуристка Станислава Константинова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась серией фотографий с отдыха в Дубае.

Фигуристка позирует на набережной на закате. Фигуристка одета в красное платье в пол с большим разрезом по бедру, который обнажает ее ноги. Платье — на тонких бретелях, открывает плечи и часть груди.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года спортсменка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что приняла решение завершить карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

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