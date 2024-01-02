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Олимпийская чемпионка пошутила, что теперь состоит из оливье, икры и шампанского

Фигуристка Синицина пошутила о своем рационе в новом году

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Фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале иронично высказалась о первых днях нового года, пошутив о своем рационе.

«Всем привет! Просто всем для информации… На данный момент я состою из оливье, холодца, селедки под шубой, икры и шампанского. Вчера это был мой завтрак, обед и ужин. А что у вас?» — написала Синицина.

Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам. 2 октября Синицина и Кацалапов поженились.

До апреля 2014 года Синицина выступала с Русланом Жиганшиным, с которым она стала бронзовыми призером чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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