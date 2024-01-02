Головин вошел в сборную лучших игроков Лиги 1 в 2023 году

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оказался в сборной лучших футболистов чемпионата Франции в 2023 году по версии L'Equipe.

Полный состав лучших игроков выглядит так: Брис Самба («Ланс»); Ашраф Хакими («ПСЖ»); Жан-Клер Тодибо («Ницца»); Кевин Дансо («Ланс»); Каю Энрике («Монако»); Усман Дембеле («ПСЖ»); Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»); Юссуф Фофана («Монако»); Александр Головин («Монако»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Луа Опенда («Ланс»).

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР.