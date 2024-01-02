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Тарасова назвала самый запоминающийся момент в фигурном катании

Тарасова назвала прокат Гуменника на ЧР самым запоминающимся моментом 2023 года

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какие моменты стали для нее самыми запоминающимися в 2023 году. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Я бы назвала произвольную программу Петра Гуменника на чемпионате России. Еще надо отметить феноменальную работу Слюсаренко с парой Чикмарева — Янченков, сейчас они заняли третье место на чемпионате России, делали четверные подкрутки», — сказала Тарасова.

Тарасова вернулась на комментаторскую позицию, она работала на чемпионате России — 2024. Спортивная пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова завоевала бронзу на прошедшем турнире, как и Петр Гуменник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российский фигурист заявил, что ему не хватает международных соревнований.

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