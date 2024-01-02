Украина отказалась брать деньги МОК из-за России

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не может брать денежные средства у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска России на Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит Tribuna.

«Когда россияне не были допущены, фонд предоставлял нам средства. Когда их допустили, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК», — Гутцайт.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Ирина Винер рассказала, что ее разочаровало в 2023 году.