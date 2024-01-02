Стало известно, мог ли УЕФА запретить Сербии играть с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в переговорах с Федерацией футбола Сербии при обсуждении товарищеского матча не было проблем. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024. Мог ли УЕФА запретить Сербии проводить матч с Россией? Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам ее утвердили», — заявил Митрофанов.

21 декабря Украинская ассоциация футбола написала письма в ФИФА и УЕФА, попросив главные регулирующие международные футбольные федерации запретить товарищескую встречу между командами России и Сербии. Национальная команда России провела свой последний на данный момент матч против европейской сборной 14 ноября 2021 года, когда в отборочном матче к чемпионату мира-2022 уступила Хорватии (0:1).

Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных турнирах из-за специальной военной операции. Национальная команда России провела свой последний на данный момент матч против европейской сборной 14 ноября 2021 года, когда в отборочном матче к чемпионату мира-2022 уступила Хорватии (0:1). Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе столичного «Динамо».

Ранее бывший футболист сборной России оценил значение договоренности о матче с Сербией.