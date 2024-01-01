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Стали известны лучшие игроки КХЛ в декабре

Шаров, Яруллин, Исаев и Воробьев признаны лучшими игроками КХЛ в декабре

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Виталий Аньков/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила имена лучших игроков декабря 2023 года.

Лучшим голкипером лиги стал Даниил Исаев, представляющий ярославский «Локомотив». Благодаря нему «железнодорожники» одержали пять побед в шести матчах, в которых вратарь отразил более 95% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником был признан Альберт Яруллин, который выступает за челябинский «Трактор». В девяти матчах декабря он забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, заработав показатель полезности »+3».

Лучшим форвардом стал нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров, который отличился пять раз и отдал шесть голевых передач в прошедших восьми играх декабря. За этот отрезок Шаров заработал показатель полезности »+13», что является лучшим результатом среди всех игроков КХЛ.

Лучшим новичком стал нападающий «Витязя» из Балашихи Иван Воробьев, на счету которого пять голов и две передачи.

Ранее определились четвертьфинальные пары МЧМ-2024.

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