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Раскрыт секрет уверенности Акинфеева в себе

Президент ЦСКА Гинер об Акинфееве: он не болеет звездной болезнью

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскрыл секрет уверенности в себе голкипера клуба Игоря Акинфеева, отметив, что у вратаря нет звездной болезни, передает «Спорт-Экспресс».

«Игорь очень порядочный человек. Он не болеет звездной болезнью. Он относится к другим так, как хочет, чтобы относились к нему. Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе», — сказал Гинер.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 755 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В текущем сезоне он провел за армейцев 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. ЦСКА после 18 туров РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, команда сыграет с «Оренбургом».

Ранее Акинфеева назвали королем.

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