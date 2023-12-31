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Тренер «Вашингтона» усомнился в справедливости отмены гола Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери об отмене гола Овечкина: оснований недостаточно

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Спенсер Карбери усомнился в том, что судьи справедливо отменили гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата протии «Нэшвилла», передает The Hockey News.

«Оснований для отмены гола недостаточно. В этом и заключается сложность: когда гол отменяют, все должно быть предельно очевидно. Именно так нам объяснили в лиге, — сказал Карбери.

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

В составе победителей голами отметились Люк Евангелиста, Роман Йози и Густав Нюквист. У «столичных» отличились Александр Овечкин Бек Маленстин.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Видео отмененного гола доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее в НХЛ выступили с официальным заявлением по поводу отмены гола Овечкина.

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