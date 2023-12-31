В НХЛ выступили с официальным заявлением по поводу отмены гола Овечкина

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объяснили, почему арбитры отменили гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на последней минуте матча с «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате.

«Видеоповтор показал, что Ник Дауд из «Вашингтона» помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади за мгновения перед голом Алекса Овечкина. Согласно правилу 69.3, если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменен», — говорится в официальном заявлении на сайте НХЛ.

Видео отмененного гола доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

В составе победителей голами отметились Люк Евангелиста, Роман Йози и Густав Нюквист. У «столичных» отличились Александр Овечкин Бек Маленстин.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету 38-летнего игрока 829 голов за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 65 шайб.

Ранее хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ.