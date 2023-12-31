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Судьи отменили гол Овечкина в матче НХЛ

Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче НХЛ

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Заброшенная шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не помогла его команде обыграть «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

В составе победителей голами отметились Люк Евангелиста, Роман Йози и Густав Нюквист. У «столичных», помимо Овечкина, отличился Бек Маленстин.

В третьем периоде Овечкин мог оформить дубль, однако арбитры отменили гол капитана «Вашингтона». Также россиянин не реализовал свою попытку в серии буллитов.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 34 матчах НХЛ и отметился семью заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами.

Всего на счету 38-летнего игрока 829 голов за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 65 шайб.

Ранее в России объяснили отсутствие голов у Овечкина в НХЛ.

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