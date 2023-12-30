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«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в пяти последних матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии

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Molly Darlington/Reuters

«Манчестер Юнайтед» в гостях встречался с «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 64-й минуте Николас Домингес открыл счет в матче, выведя «Ноттингем Форест» вперед. На 78-й минуте, Маркус Рашфорд восстановил равновесие. В концовке, на 82-й минуте, Морган Гиббс-Уайт принес своей команде победу.

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в пяти последних матчах чемпионата Англии и идет на седьмой строчке в турнирной таблице (31 очко). «Ноттингем Форест» одержал вторую победу подряд под руководством Нуну Эшпириту Санту, набрал 20 баллов и поднялся на 15-ю позицию.

Поражения от «Ноттингема» стало для «МЮ» 21-м в 2023 году. Больше матчей за календарный год «красные дьяволы» проигрывали только трижды. Антирекорд – 28 поражений (1930 год). В 1972 году проиграли 25 раз, в 1921-м – 24.

Подопечные Эрика тен Хага в следующем туре 14 января примут лондонский «Тоттенхэм», «Ноттингем» 20 января отправится к гости к «Брентфорду».

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