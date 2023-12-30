Два хоккеиста юношеской команды погибли в ДТП

Игроки хоккейной команды «Чайка» погибли в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея Вологодской области.

«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», – сообщили в федерации.

По информации Telegram-канала SHOT, авария произошла днем 30 декабря на трассе А-114 в Череповецком районе. Водитель минивэна «Ford S-Max» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania.

Юные хоккеисты в этот момент находились на заднем пассажирском сидении, не были пристегнуты и погибли на месте. Позже выяснилось, что 13-летний Артем Потапов и 12-летний Максим Лебедев были воспитанниками «Чайки» из Шексны и возвращались с соревнований, а за рулем был отец одного из мальчиков, он тоже погиб.

Следственный комитет области уже возбудил уголовное дело, прокуратура назначила проверку по факту смертельного ДТП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее скончался чемпион СССР по футболу 1973 года.