Тренер «Химок» назвал допустимое количество алкоголя для футболиста

Тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани рассказал о допустимости употребления алкоголя футболистами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Пиво после матчей — это нормально. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо.

Если вам нравится пиво, нет проблем. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Все хорошо в меру. То же самое касается вина. Один бокал красного вина после игры не приведет к тому, что футболист будет играть плохо. Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все», — сказал Джовани.

«Химки» в сезоне-2023/24 выступают в Первой лиге. После 20 матчей подмосковная команда, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является махачкалинское «Динамо» (37 очков). Сразу у трех команд по 35 очков — у «Акрона», «Арсенала» и «Тюмени».

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