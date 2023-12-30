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Тренер «Химок» назвал допустимое количество алкоголя для футболиста

Тренер «Химок» Джовани: один стакан пива или вина после матча — это нормально

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Shutterstock

Тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани рассказал о допустимости употребления алкоголя футболистами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Пиво после матчей — это нормально. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо.

Если вам нравится пиво, нет проблем. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Все хорошо в меру. То же самое касается вина. Один бокал красного вина после игры не приведет к тому, что футболист будет играть плохо. Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все», — сказал Джовани.

«Химки» в сезоне-2023/24 выступают в Первой лиге. После 20 матчей подмосковная команда, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является махачкалинское «Динамо» (37 очков). Сразу у трех команд по 35 очков — у «Акрона», «Арсенала» и «Тюмени».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван игрок РПЛ, вокруг которого «крутится весь футбол».

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